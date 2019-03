Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand einer Leuchtreklame

Kehl (ots)

Am Dienstagabend, 19:20 Uhr, geriet die Leuchtreklame auf dem Dach einer Spielothek in der Graudenzer Straße in Brand. Alle Gäste und Mitarbeiter konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Kehl gelöscht. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Da Rauch in das Gebäude zog, musste dies von der Feuerwehr belüftet werden.

