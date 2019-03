Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aggressiver Heranwachsender

Offenburg (ots)

Weil ein 19 Jahre alter Mann am frühen Montagabend seiner Aggressionen nicht unter Kontrolle hatte, wurden gegen ihn gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Da dieser zunächst mit seiner Partnerin in Streit geraten war und sie hierbei auch verletzt haben dürfte, befand sich die Frau zum Zwecke der Anzeigeerstattung in den Räumen des Polizeireviers Offenburg. Dies hielt den aggressiven Heranwachsenden offenbar nicht davon ab, die Dienststelle aufzusuchen und seine Wut zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr gegen die um Schlichtung bemühten Beamten zu richten. Er betitelte die Ermittler hierbei nicht nur mit diversen Beleidigungen, sondern sprach auch massive Bedrohungen aus. Eine Nacht in der Gewahrsamszelle samt Rechnung und unangenehme Post von der Staatsanwaltschaft sind nun die Folge seines Verhaltens.

