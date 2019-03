Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gaststätten im Visier

Offenburg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist am Rosenmontag in einen Imbiss in der Saarlandstraße eingedrungen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr hebelte der Fremde einen ebenerdig gelegenen Lagerraum des Schnellimbisses auf und entwendete aus einer an der dortigen Garderobe hängenden Jacke eines Mitarbeiters etwas Münzgeld. In der Nacht auf Montag haben sich bereits zwei dunkle Gestalten an einer Gaststätte in der Moltkestraße zu schaffen gemacht. Gegen 1 Uhr wurde dort vergeblich versucht, die Zugangstür zu einem Wintergarten aufzuhebeln. Ohne in das Lokal zu gelangen und Beute gemacht zu haben, suchten die Unbekannten das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell