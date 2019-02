Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Doppeltes Missverständnis

Offenburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt der anderen Art erlebte eine 51 Jahre alte Frau am späten Montagabend auf ihrem Weg von Kehl nach Offenburg. Die Autofahrerin wandte sich kurz vor 23 Uhr verängstigt an die Beamten des Polizeireviers Offenburg und äußerte hierbei, von dem unbekannten Fahrer eines Mercedes verfolgt zu werden. Dieser hätte im Rahmen der "Verfolgung" auch mehrfach die Lichthupe betätigt. Wie sich vor den Türen der polizeilichen Niederlassung letztlich herausstellte, war der 37 Jahre alte Fahrer des Mercedes den gesamten Weg über in Sorge um die Lenkerin des Wagens. Er gab an, aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise gedacht zu haben, es läge ein medizinischer Notfall vor. Aus diesem Anlass wollte er die Dame zum Anhalten bewegen. Das Missverständnis konnte letztlich ausgeräumt werden und die Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt mit etwas zeitlich versetztem Abstand fort.

/ya

