Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Hoher Schaden nach Brand

Kuppenheim (ots)

Nach dem Brand in einem Labor am späten Montagabend haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Sachstand dürfte es kurz vor Mitternacht im Bereich eines sogenannten "Temperierschranks" zu einem Feuerausbruch gekommen sein. Hierdurch wurden diverse Messgeräte in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierten Wehrleute aus Kuppenheim löschten den Brand ab, konnten einen geschätzten Schaden von rund 150.000 Euro jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittler versuchen nun, der genauen Brandursache auf den Grund zu gehen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell