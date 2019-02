Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mehrere Verstöße

Achern (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch kontrollierten am Mittwochvormittag mehrere Autofahrer in der Fautenbacher Straße. Hierbei mussten die Polizisten nicht nur feststellen, dass sieben Fahrzeuglenker mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt waren, sondern auch, dass in 14 Fällen kein Gurt angelegt war. Ein Kind war ebenfalls nicht ordnungsgemäß gesichert. Alle Beteiligten erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Das nicht Anlegen des Sicherheitsgurtes kann teuer werden. Autofahrer müssen mit einer Verwarnung von 30 Euro rechnen. Sogar 60 Euro und ein Punkt schlagen zu Buche, wenn ein nicht ordnungsgemäß angeschnalltes Kind transportiert wird.

Schützen Sie das Leben Ihrer Kinder und das eigene - schnallen Sie sich und Ihre Kinder an!

/ma

