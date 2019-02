Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Geldbeutel hinter der Theke gegriffen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Mittwochabend in einer Gaststätte am Lindenplatz einen hinter der Theke deponierten Lederbediengeldbeutel gestohlen und verschwand damit durch den Hinterausgang im Nirgendwo. Der als circa 190 bis 195 Zentimeter groß und kräftig bis dick beschriebene Mann verwickelte kurz vor 22.30 Uhr zunächst eine Mitarbeiterin des Lokals in ein Gespräch, bevor er einen unbeobachteten Moment ausnutzte und zugriff. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Verdächtige mit einem Fahrrad. Er hatte dunkle kurze Haare, einen 3-Tage-Bart, Aknenarben, sprach mit einem leicht osteuropäischen Akzent mit hiesigem Dialekt und war bekleidet mit einer dunklen Chicago Bulls Daunenjacke, einem Chicago Bulls Basecap sowie bunten Adidas Schuhe. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bitten unter der Rufnummer: 0781 21-2200 um Hinweise zu verdächtigen Personen. /wo

