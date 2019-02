Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gernsbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend sind die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr die 'Kirchstraße' in Richtung der 'Nelkenstraße' und streifte hierbei ein dort geparktes Auto. Er verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Daimler entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. Es konnte bislang ermittelt werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Opel Astra oder Vectra älteren Baujahres handeln könnte. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer: 07221 680-410 mit den Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden Kontakt aufzunehmen.

