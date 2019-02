Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl aus Pkw

Achern (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag die kurze Unachtsamkeit eines 21-Jährigen ausgenutzt und sich zwischen 16.10 Uhr und 16.25 Uhr an dessen unverschlossenen Wagen zu schaffen gemacht. Aus dem in der Jahnstraße abgestellten Fahrzeug ergaunerte der Langfinger so nicht nur die Geldbörse des jungen Mannes, sondern auch dessen Smartphone sowie diverse Schlüssel. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

