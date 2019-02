Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde in der Nacht zu Dienstag in der Straßburger Straße einem 51-jährigen Peugeot-Fahrer zum Verhängnis. Im Zuge der genaueren Überprüfung des Mannes erhärteten diverse Ausfallerscheinungen den Verdacht, dass dieser am Steuer seines Wagens gesessen hatte, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und das Fahrzeug musste stehen bleiben.

