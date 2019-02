Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau -Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 57-Jährige war gegen 6.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Gaggenau unterwegs, als ein ihm entgegenkommender Ford-Fahrer in die Friedhofstraße einbiegen wollte und den Zweirad-Lenker hierbei vermutlich übersah. Zur Behandlung der durch den Zusammenstoß verursachten Verletzungen wurde der Motorradfahrer in eine Klinik nach Rastatt gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro.

