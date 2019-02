Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Vermutlich technischer Defekt

Oberharmersbach (ots)

Ein Brand in einem mehrstöckigen Haus in der Straße "Dorf" sorgt seit heute Mittag für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen dürfte gegen 14.20 Uhr ein technischer Defekt das Feuer in einer dortigen Dachgeschosswohnung ausgelöst haben. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach bilanzieren einen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Verkehr wird derzeit umgeleitet.

