POL-OG: Achern, Gamshurst, K 5372 - Hoher Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Achern (ots) - Zwei Autos sind nach einem Zusammenprall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung der Industriestraße in die K 5372 stark demoliert worden und mussten abgeschleppt werden. Die beiden beteiligten Audi-Fahrer kamen indes ohne Blessuren davon. Eine 34 Jahre alte Frau wollte kurz nach 16.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Industriestraße in die K 5372 einbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtige Limousine eines 46-Jährigen. Als Bilanz stehen rund 15.000 Euro zu Buche. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Autos kurzfristig gesperrt werden.

