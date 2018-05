POL-OG: Offenburg - Auf frischer Tat ertappt

Offenburg (ots) - Zwei Tatverdächtige wurde am Sonntagvormittag bei dem Diebstahl von Altkleidersäcken auf frischer Tat ertappt. Die Männer machten sich gegen 10 Uhr an den Altkleidercontainern auf einem Parkplatz in der Okenstraße zu schaffen. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, welcher sofort die Beamten des Polizeireviers in Offenburg alarmierte. Das beschriebene Auto konnte kurze Zeit später, besetzt mit sechs Insassen, mit über einem Dutzend gestohlener Kleidersäcke in der Freiburgerstraße angetroffen werden. Nun droht den beiden Verdächtigen eine Anzeige wegen Diebstahls. /ma

