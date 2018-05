POL-OG: Rheinmünster - Vom Alarm gestört?

Rheinmünster (ots) - Vermutlich durch den optischen und akustischen Alarm wurden Einbrecher am frühen Montag bei dem Versuch in ein Gebäude einzudringen, in die Flucht geschlagen. Die Unbekannten machten sich gegen 1.30 Uhr an einem Fenster eines Gebäudes in der Straße "Cabot Trail", westlich vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gelegen, zu schaffen, als der Alarm auslöste. Die Räumlichkeiten wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. /ma

