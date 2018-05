POL-OG: Kappelrodeck - Gestürzt und verletzt

Kappelrodeck (ots) - Ein 38 Jahre alter Radfahrer verletzte sich bei einem Sturz am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr schwer. Die Ursache für den alleinbeteiligten Unfall konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Fest steht, dass zwei Anwohner den kurzzeitig bewusstlosen Radler in der Straße "Westring" entdeckten und Erste Hilfe leisteten. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann in das Krankenhaus nach Achern gebracht. /ma

