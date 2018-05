POL-OG: Kehl - Fenster beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Unbekannte haben am frühen Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr das Fenster eines Anwesens in der Hermann-Dietrich-Straße beschädigte. Hierfür entnahmen sie einen nahe gelegenen Gullydeckel, mit welchem im Anschluss sowohl die Fensterbank als auch das Fenster beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Personen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 07851 893-0, in Verbindung zu setzen. /ma

