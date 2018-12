POL-OG: Achern, B 3/L 87a - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achern (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nach einem Unfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung der L 87a zur B 3 auf der Suche nach einem weißen SUV, möglicherweise einem Toyota mit französischer Zulassung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der nun flüchtige Fahrer kurz nach 7.30 Uhr von der L 87a nach links in Richtung Bühl abgebogen und hat hierbei einen auf der B 3, ebenfalls in Richtung Bühl herannahenden Fiat einer 19-Jährigen übersehen. Die Heranwachsende konnte zwar durch eine reaktionsschnelle Lenkbewegung einen Zusammenstoß vermeiden, geriet hierbei allerdings auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und kollidierte dort mit mehreren Leitpfosten. Die 19-Jährige blieb glücklicherweise unversehrt, um ihren Wagen musste sich allerdings ein Abschleppunternehmen kümmern. Der Fahrer des SUV hielt kurz an der Unfallstelle an, fuhr dann aber ungeniert weiter. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.500 Euro belaufen. Wer Hinweise zum gesuchten Wagen und/oder dessen Lenker geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

