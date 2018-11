POL-OG: Mann beschädigt mehrere Fahrräder

Offenburg (ots) - Am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen alkoholisierten Mann aufmerksam, der vor dem Nachbargebäude des Polizeireviers in der Hauptstraße mehrere Fahrräder beschädigte. Es stellte sich heraus, dass der 31jährige Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in eine Facheinrichtung gebracht, an den Fahrrädern entstand etwa 300 Euro Sachschaden. Ob der Mann noch für weitere Beschädigungen in Betracht kommt wurde bislang nicht bekannt. Geschädigte Personen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier in Offenburg unter der Telefonnummer 0781/212200 zu melden.

