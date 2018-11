POL-OG: Bühlertal - Falscher Polizeibeamter in der Leitung

Bühlertal (ots) - Innerhalb weniger Minuten meldeten verschiedene Anrufer aus der Straße `Am Eichenwäldchen´ dem Polizeirevier Bühl, dass bei ihnen ein vermeintlicher Polizeibeamte angerufen hätte. Mit der bekannten Masche, dass in der Straße ein Einbrecher festgenommen wurde und bei diesem die Adresse des Angerufenen aufgefunden wurde, leitete der Unbekannte das Gespräch ein. Allen drei Bürgern war diese Masche, die im weiteren Verlauf zur Herausgabe und `Sicherung´ ihrer Barvermögen und Wertsachen geführt hätte, jedoch bestens bekannt. So ließen die Bewohner der Straße den Mann abblitzen und informierten die `echten´ Beamten aus der Bühler Hauptstraße. Keiner der Angerufenen kam so finanziell zu Schaden. Da es jedoch immer noch Fälle gibt, bei denen die betrügerischen Anrufe zum Erfolg führen, warnt die Polizei daher eindringlich: Geben Sie keine Vermögenswerte am Telefon preis! Die Polizei tätigt solche Anrufe nicht. Rufen sie die angezeigte Nummer niemals zurück, sondern erkundigen sich bei der örtlichen Polizeidienststelle oder in Eilfällen über den Notruf `110´.

