POL-OG: Achern, L 87 - Jugendlicher Motorradfahrer schwer verletzt

Acher (ots) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer hat sich nach einer Kollision am Freitagmorgen auf der L 87 unweit der Abfahrt nach Fautenbach schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war in Richtung Oberachern unterwegs, als er gegen 7.42 Uhr einem verkehrsbedingt anhaltenden BMW auffuhr und gegen dessen Heckscheibe prallte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte Unachtsamkeit der Auslöser der Karambolage gewesen sein. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste der junge Verkehrsteilnehmer mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der 18 Jahre alte BMW-Lenker kam mit dem Schrecken davon. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau. Die Unfallstelle war kurz vor 9.30 Uhr wieder geräumt. Der Sachschaden dürfte bei etwa 10.000 Euro liegen.

