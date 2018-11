POL-OG: Rastatt - Nach Ausweichmanöver gegen Baum geprallt, Polizei sucht Zeugen

Rastatt (ots) - Glücklicherweise ist eine 19 Jahre Ford-Lenkerin am Donnerstagmorgen unverletzt geblieben, nachdem sie in der Zaystraße gegen einen Baum geprallt war. Die Heranwachsende war gegen 7.40 Uhr auf der Florastraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung in Richtung Steinmauern abbiegen. Ein stadteinwärts fahrender Verkehrsteilnehmer geriet hierbei auf die Fahrspur der 19-Jährigen, so dass diese nach rechts ausweichen musste und in der Folge von der Fahrbahn abkam. Endstation war schließlich ein Baum abseits der Straße. Der ihr Entgegenkommende fuhr unbekümmert weiter, ohne sich seiner Verantwortung zu stellen. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-120 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

