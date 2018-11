POL-OG: Rastatt - Mit Papier und Laub gezündelt

Rastatt (ots) - Das Zündeln noch Unbekannter rief am frühen Freitag gegen 1.20 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Straße `Am Hasenwäldchen`. Nachdem diverse Prospekte und ein Laubhaufen im Bereich der Kreuzung zur Gartenstraße durch die Unbekannten entzündet wurden, griff das dadurch entstandene Feuer auf angrenzende Hecken über. Durch das umgehende Eingreifen der Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten die Flammen bis zum Eintreffen der Wehrleute in Schach gehalten werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07222/761-0 bei der Polizei zu melden.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell