POL-OG: Gaggenau - Roller contra Auto

Gaggenau (ots) - Ein Unfall beim Abbiegen ereignete sich zwischen einem Roller und einem Auto am Mittwochabend in Gernsbach in der Färbertorstraße. Eine 17-jährige Vespafahrerin wollte gegen 19:35 Uhr nach links in den Mühlgrabenweg einfahren und ließ offensichtlich den entgegenkommenden VW außer Acht. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. Niemand wurde verletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf ungefähr 1.000 Euro.

/sp

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell