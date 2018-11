POL-OG: Offenburg - Selbstjustiz?

Offenburg (ots) - Ein 24 Jahre alter Mann hat am Mittwochmittag in der Moltkestraße möglicherweise auf seine Weise mit einem 55-Jährigen ´abgerechnet´ und hat ihn ordentlich "vermöbelt". Nach bisherigen Erkenntnissen war der jüngere mit dem Ausgang einer kurz zuvor stattgefundenen Gerichtsverhandlung nicht einverstanden und hat gegen 12.16 Uhr eigene Taten folgen lassen. Hierbei sollen mehrere Faustschläge und Tritte auf den knapp 30 Jahre älteren Mann eingeprasselt sein, sodass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll. Der 55-Jährige musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

