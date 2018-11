POL-OG: Kuppenheim - Auffahrunfall mit LKW

Kuppenheim (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in Kuppenheim auf der Berliner Straße an der Einmündung zur B 462 zu einem Auffahrunfall. Ein LKW-Fahrer bemerkte vermutlich zu spät, dass der Pkw vor ihm verkehrsbedingt zum Stillstand kam und fuhr hinten auf. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

