POL-OG: Kehl - Beim Überholen übersehen

Kehl (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen. Die 53 Jahre alte Lenkerin eines Citroen war gegen 8.35 Uhr auf der `edf-Straße` von Freistett kommend in Richtung Kehl unterwegs, als sie mehrere Fahrzeuge überholen wollte. Hierbei übersah sie eine in selber Richtung fahrende 29-jährige Seat-Lenkerin, welche gerade im Begriff war nach links in Richtung Leutesheim abzubiegen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Endzwanzigerin leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Überprüfung in das Krankenhaus nach Kehl gebracht. Das mitfahrende Kleinkind blieb unversehrt.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell