POL-OG: Nordrach - Hundeleine wurde zum Verhängnis

Nordrach (ots) - Vergangenen Sonntagabend verletzte sich eine Frau beim Gassi gehen in Nordrach leicht. Die 64-jährige Dame war mit ihrem Hund in Richtung Zell unterwegs, als ein Fahrradfahrer sich von hinten näherte. Der Radler übersah die Hundeleine der Frau und verfing sich darin. In der Folge stürzte die Hundehalterin zu Boden und zog sich leichte Blessuren zu.

