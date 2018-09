POL-OG: Bühl - Kind verletzt

Bühl (ots) - Ein 5-jähriges Kind hat sich am Sonntagnachmittag in der Grabenstraße nach einer Kollision mit einem Radfahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein noch unbekannter Velo-Lenker kurz nach 14 Uhr auf der bereits abgesperrten Umzugsstrecke in Richtung Johannesplatz. Währenddessen trat das Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn, sodass der Radler abbremsen musste, in der Folge über den Fahrradlenker stürzte und mit der 5-Jährigen zusammenprallte. Nach kurzem Gespräch mit den Angehörigen des Kindes entfernte sich der Radfahrer anschließend vom Ort des Geschehens. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

