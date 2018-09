POL-OG: Ottersweier, A 5 - Auto ausgebrannt

Ottersweier (ots) - Ein technischer Defekt dürfte am Sonntagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern geführt haben. Während der Fahrt bemerkte die 40 Jahre alte Fahrerin eines VW kurz vor 16 Uhr eine Rauchentwicklung und fuhr auf den Standstreifen. Nachdem sie zusammen mit den beiden mitfahrenden Kindern den Golf verlassen hatte, ging der Wagen in Flammen auf. Die Frau und Kinder blieben unversehrt. Der Golf war indes trotz des Einsatzes der Wehrleute aus Bühl nicht mehr zu retten und musste abgeschleppt werden. Infolge von Sichtbehinderungen und des Löscheinsatzes mussten die mittlere und die rechte Fahrspur gesperrt werden. Es kam so zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

