POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der B5

Rostock (ots) - Am 06.07.2018 kam es um 15:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B5 in Richtung Dersenow, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 55-jährige Fahrzeugführer, der mit seinem VW die B5 in Richtung Dersenow befuhr, kam in einer Linkskurze kurz vor der Ortschaft Dersenow aus gesundheitlichen Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 55-jährige Fahrzeugführer und der 29-jährige Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und wurden durch zwei Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg verbracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Polizeikommissarin Retsch Polizeirevier Boizenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell