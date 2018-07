POL-OG: Gernsbach - Vorfahrt missachtet

Gernsbach (ots) - Zwei leicht verletzte Autofahrer und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagnachmittag in der Weinbergstraße. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war gegen 16.40 Uhr auf der Hans-Thoma-Straße unterwegs, als er beim Einfahren in die Weinbergstraße die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Audi-Lenkers missachtete. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden und im weiteren Verlauf abgeschleppt werden mussten. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

