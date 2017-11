POL-HI: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hildesheim (ots) - (clk.) Unbekannte Täter sind gestern, Mittwoch, 15.11.2017, zwischen 12:10 Uhr und 12:50 Uhr, während einer kurzen Abwesenheit der Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in Hildesheim, Stadtfeld, in das Haus eingestiegen. Die Einbrecher gelangten von der Rückseite her an den Terrassenbereich. Hier schlugen sie eine Fensterscheibe ein, so dass sie auf diesem Wege ins Haus gelangten. Dann durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und Behältnisse, ohne den ersten Feststellungen nach Beute gemacht zu haben. Der Schaden am Einstiegsfenster wird auf 500.-Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter Telefon 05121-939115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Claus Kubik, Kriminalhauptkommissar

Telefon: 05121/939104

Fax: 05121/939200

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell