POL-OG: Gengenbach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gengenbach (ots) - Am Sonntagmittag, kurz vor 12 Uhr, fuhr ein Pkw VW Golf auf dem Beschleunigungsstreifen der B 33 bei Gengenbach in Richtung Offenburg. Aufgrund der Verkehrsdichte musste der 78 jährige VW Golf-Fahrer abbremsen, was ein hinterherfahrender 29-jähriger Motorradfahrer übersah und ungebremst auffuhr. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Die B 33 musste für die Zeitdauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis 13:30 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

/Him

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell