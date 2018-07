POL-OG: Haslach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Hofstetter Straße

Offenburg (ots) - Das Polizeirevier Haslach sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht welche sich am Freitagvormittag in der Zeit von 07.45 Uhr bis 11.45 Uhr, in Haslach ereignet hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen der Hofstetter Straße und der Hauptstraße bzw. Innerer Graben, einen vor dem dortigen Schuhgeschäft geparkten, silberfarbenen, Pkw, VW-Touran. Der VW-Touran wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Haslach, Telefon: 07832/975920, zu melden.

