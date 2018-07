POL-OG: Bietigheim - Von der Fahrbahn abgekommen

Bietigheim (ots) - Da der 72-jährige Fahrer eines Gefahrguttransporters eigenen Angaben zufolge am Donnerstagmittag während seiner Tour auf der B36 von Bietigheim kommend in Richtung Durmersheim kurzzeitig eingeschlafen sein soll, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Bietigheim. Der Mann kam gegen 13.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und wenig später auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam es glücklicherweise nicht. Es entstand lediglich ein Flurschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Gefahrguttransporter war nicht beladen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell