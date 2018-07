POL-OG: Baden-Baden - Flinke Finger

Baden-Baden (ots) - Eine 64 Jahre alte Frau dürfte ersten Ermittlungen zufolge am Donnerstagmittag in der Baden-Badener Innenstadt Opfer eines Trickdiebstahls geworden sein. Demnach sei sie zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in der Lichtentaler Straße von einer etwa 25-jährigen, korpulenten Frau mit dunklem Teint und schwarzen, zusammengebundenen Haaren angesprochen worden. Die Fremde hätte im weiteren Verlauf versucht, die Seniorin zu umarmen und hierbei auch ihre Hände geküsst. Im Zuge dessen muss es ihr gelungen sein, eine hochwertige Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro vom Handgelenk der 64-Jährige zu streifen. Ohne dass der dreiste Diebstahl bemerkt wurde, gingen die Damen anschließend wieder getrennte Wege. Die Unbekannte soll mit einer hellen Bluse und einem grünen Rock bekleidet gewesen sein. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

