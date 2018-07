POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert gestürzt und verletzt

Rastatt (ots) - Der 40 Jahre alte Lenker eines Velos stürzte am Mittwochmittag vermutlich infolge seines vorherigen Alkoholkonsums. Nachdem der Mann gegen 14.10 Uhr in der Schillerstraße unfreiwillig von seinem `Drahtesel` abgeworfen wurde, verletzte er sich leicht. Zur Behandlung wie auch zur Blutentnahme wurde er in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von über zwei Promille. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige und Post von der Führerscheinstelle.

