POL-OG: Rastatt - Spielautomaten aufgebrochen

Rastatt (ots) - Noch unbekannte Einbrecher haben in den frühen Dienstagmorgenstunden mehrere Spielautomaten einer Bar in der Rauentaler Straße ´ausgeräumt´. Bevor den ungebetenen Besuchern mit Bargeld in noch unbekannter Höhe die Flucht gelang, wurden Türen und Automaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

