POL-OG: Oppenau - Erfolgreiche Fahndung

Oppenau (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann hat ersten Ermittlungen nach am Dienstagmittag einen Supermarkt in der Schwarzwaldstraße betreten und hier mehrere Tabakwaren aus der Auslage genommen. Diese soll er in einem mitgeführten Rucksack verstaut und den Kassenbereich anschließend ohne zu bezahlen passiert haben. Kurz nachdem er von einer Angestellten auf sein verdächtiges Treiben angesprochen wurde, fuhr er mit bis dahin weiteren unbekannten Personen in einem Kleinwagen in Richtung Freudenstadt davon. Dank einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es Kräfte aus Freudenstadt, die Flüchtenden einer Kontrolle zu unterziehen. Gegen die Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

