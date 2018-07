POL-OG: Rastatt, A 5 - Verantwortungslos

Rastatt (ots) - Was einen Familienvater dazu bewogen hat, seine beiden 8 und 11 Jahre alten Kinder zwischen den Gepäckstücken seines vollbeladenen Renaults und ohne jegliche Sicherung zu transportieren, bleibt wohl sein Geheimnis. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers sahen im Zuge einer Kontrolle in der Nacht auf Mittwoch ungläubig in den Kofferraum des Wagens, als ihnen kurz vor 2 Uhr vier Kinderaugen in der Waagerechten entgegen blickten. Dem 49 Jahre alten Mann wurde die Weiterfahrt bis zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustands untersagt. Ferner musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 95 Euro berappen.

