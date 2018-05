POL-OG: Gernsbach - Zugverkehr nach Gasaustritt eingestellt

Gernsbach (ots) - Im Zuge von Bauarbeiten ist heute Vormittag in der Hebelstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach waren vor Ort und führten permanent Luftmessungen durch. Eine Gefahr für Personen besteht aktuell nicht, dennoch mussten zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr die Züge still stehen. Der Bahnübergang ist derzeit immer noch gesperrt. Der Durchgangsverkehr in Richtung Gaggenau ist freigegeben. Mitarbeiter der Stadtwerke und des Gasbetreibers kümmern sich vor Ort um die Behebung des Schadens.

