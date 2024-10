Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: verletzter 29-Jähriger in der Höfinger Straße aufgegriffen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ditzingen nachdem am Mittwochabend (30.10.2024) eine Streifenwagenbesatzung einen verletzten 29-Jährigen in der Höfinger Straße in Ditzingen aufgegriffen hat. Zunächst hatte sich gegen 22.30 Uhr eine Anruferin aus der Autenstraße bei der Polizei gemeldet, da sie einen ihr unbekannten Mann auf ihrem Balkon festgestellt hatte. Wenig später meldete sich eine Zeugin, die in der Höfinger Straße wohnhaft ist, und berichtete von einem Unbekannten, der vor ihrem Haus randalieren würde. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ditzingen griff schließlich einen am Hals verletzten 29-Jährigen in der Höfinger Straße auf. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte hierauf die Wunde und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 29-Jährige zunächst in einer Bar in der Stuttgarter Straße war. Diese dürfte er kurz nach 22.00 Uhr unverletzt verlassen haben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen führten hierauf Fahndungsmaßnahmen durch, es konnte jedoch nichts Verdächtiges festgestellt werden. Derzeit ist nicht klar, was zwischen dem Verlassen der Bar und dem Aufgriff des 29-Jährigen passiert ist. Es besteht jedoch der Verdacht, dass der Mann von einem bislang unbekannten Täter auf dem Weg von der Stuttgarter Straße in die Autenstraße bzw. die Höfinger Straße verletzt wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

