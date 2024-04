POL-LB: BAB 81/Gerlingen/: Aktuelle Sperrung des Engelbergtunnels nach schwerem Verkehrsunfall - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, zu der es am Dienstag (23.04.2024), gegen 17.50 Uhr vor einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße in Münchingen kam. Eine zehn- bis zwölfköpfige Gruppe Jugendlicher sprach dort einen 20- und einen 19-Jährigen an. Aus noch ...

