POL-LB: Sindelfingen: Katalysator gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Mittwoch (20.12.2023) zwischen 07.40 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz des Naturfreibads in Herrenberg zu einer Unfallflucht kam. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Rückwärtsausparken einen danebenstehenden Mercedes, so dass ein Sachschaden in ...

mehr