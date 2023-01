Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 18.00 Uhr soll es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hindenburgstraße im Ludwigsburger Osten zu einem Raub gekommen sein. Ein 35 Jahre alter Mann soll zunächst von einem bislang Unbekannten angesprochen worden sein, da er sich eine Zigarette anzünden wollte. Nachdem der 35-Jährige ausgeholfen habe, sei er von hinten von zwei Tätern angegriffen worden. Im Laufe der Attacke brachten ihn die beiden Unbekannten gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zu Boden. Im weiteren Verlauf sollen mindestens zwei Täter den 35-Jährigen beraubt haben. Sie erbeuteten den Geldbeutel, in dem sich persönliche Dokumenten sowie ein kleinerer Geldbetrag befanden, und ein Handy. Im Anschluss ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Der Wert des Raubgutes dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

