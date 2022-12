Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Exhibitionist in Uferstraße aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 12:15 Uhr wurde eine 43-Jährige in der Uferstraße in Böblingen auf einen Mann aufmerksam, der ihr mit offener Hose entgegengelaufen sei und hierbei an seinem Glied manipuliert haben soll. Der Unbekannte soll sich zudem in Richtung einer Familie mit zwei Kindern bewegt haben. Er wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt, soll eine normale Statur und längere dunkle Haare gehabt haben, die in sein Gesicht hingen. Weiterhin soll er mit einer hellen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er aufgesetzt hatte, bekleidet gewesen sein. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines möglichen Verdächtigen. Zeugen, und insbesondere die Familie, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

