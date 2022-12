Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in einen Kindergarten in der Mittleren Straße in Merklingen ein. Im Gebäudeinnern durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten schließlich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

