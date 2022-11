Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Alkoholisiert mit dem Roller vor der Polizei geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 00:20 Uhr nahm die Polizei in Renningen einen 17-jährigen Rollerfahrer sowie dessen 16-jährigen Sozius vorläufig fest, nachdem diese vor der Polizei geflüchtet waren. Beamte des Polizeireviers Leonberg führten in Malmsheim eine Kontrollstelle durch, als ihnen das Duo auf dem Roller auffiel. Nachdem die Beamten das Zweirad stoppen wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen und gab Gas. Die Beamten nahmen mit dem Streifenwagen die Verfolgung auf, auch hierbei ignorierte der 17-Jährige sämtliche Aufforderungen anzuhalten. Im Bereich eines Feldwegs in der Gottfried-Bauer-Straße in Renningen, wollte der Fahrer in diesen einbiegen. Auch eine nacheilende Streifenwagenbesatzung bog zunächst in den Feldweg ein. Mutmaßlich entschied sich der 17-Jährige spontan um und wendete sein Zweirad. Hierbei kollidierte er mit dem Streifenwagen und der Roller kam zu Fall. Daraufhin setzen beide ihre Flucht zu Fuß fort, konnten jedoch kurze Zeit später durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von rund 1,6 Promille. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der 16-Jährige wurde bei der Kollision mit dem Streifenwagen und dem daraus resultierenden Sturz leicht verletzt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern überstellt. Der Roller, dessen Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro. Der 17-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, die Ermittlungen dauern an.

