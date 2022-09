Ludwigsburg (ots) - Mit leichten Verletzungen wurde ein 51 Jahre alter VW Tiguan-Fahrer am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf der Bundesstraße 464 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 51-Jährige war gegen 14:15 Uhr in Richtung Leonberg unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Sindelfingen mutmaßlich den stockenden Verkehr übersah und auf den vorausfahrenden VW Crafter eines ...

